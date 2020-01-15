По свидетельству авторов, Трамп, одержав победу на президентских выборах, страстно желал встретиться с Путиным. «В переходный период он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря США, чтобы спросить: «Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?» — пишут журналисты.

Отмечается, что в название книги легла фраза Трампа, которой он охарактеризовал себя в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны Демпартии США. В книге также утверждается, что Трамп счел себя специалистом по России после первой личной встречи с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года. Американский лидер якобы стал после этого отмахиваться от рекомендаций Рекса Тиллерсона, занимавшего в то время должность госсекретаря США и имевшего большой опыт работы с Россией. «У меня прошла двухчасовая встреча с Путиным. Это всё, что мне необходимо знать. Я всё это тщательно оценил. Я в состоянии с этим справиться», — сказал Трамп Тиллерсону, как пишут авторы книги.