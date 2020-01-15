Торговая сделка США и Китая привела к росту нефти

Как пишет Интерфакс, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро четверга составляет $64,43 за баррель, это на $0,43 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,41 (0,71%) - до $58,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $57,81 за баррель, опустившись на $0,42 (0,72%) по сравнению с предшествующей сессией.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.