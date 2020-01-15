В Чечне объяснили «временную нетрудоспособность» Кадырова

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов объяснил его временную нетрудоспособность, передает РИА Новости.

Как отметил представитель чеченского лидера, Кадыров проходит курс лечения, «требующий медицинских процедур». По словам Каримова, Конституцией Чеченской Республики предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

15 января Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности» и передал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Соответствующее распоряжение было подписано 13 января. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что не знает о решении главы республики.