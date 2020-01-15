Инара Рафикгызы, собкор 10:28

Родственники 15-летнего Кянана Мусаева, который 19 июня прошлого года погиб, выпав с балкона многоэтажного здания в молодежном городке «Апшерон» в поселке Масазыр, утверждают, что подростка убили, выбросив из окна. Близкие погибшего вот уже несколько дней проводят акции протеста перед соответствующими органами и требуют проведения повторного расследования, выявления совершивших преступление и привлечения их к ответственности. Напомним, что 15-летний Кянан Мусаев упал с балкона квартиры №74 в доме №2 в молодежном городке «Апшерон» в Масазыре. Погибший подросток не жил в этой квартире. Инцидент произошел ночью. Прохожие вызвали для пострадавшего подростка скорую помощь и спросили у него, где он живет. Кянан Мусаев ответил, что живет в поселке "8-й километр".

По словам родителей погибшего парня, на самом деле Кянана сбросили с 5-го этажа. Однако из-за того, что убийцей является состоятельный человек, следствие не может раскрыть преступление вот уже 7 месяцев. Родители подростка уверяют, что владелец дома, где был их сын, стер все записи с камер видеонаблюдения в подъезде и старается скрыть все следы. Следствие же заявляет, что не может найти убедительных доказательств того, что Кянан Мусаев был убит. «Моего 15-летнего сына убили. Мы везде уже жаловались. Убийцу все еще не выявили, потому что он богатый человек. Прошу вас помочь мне», - говорит мать погибшего парня. Вечером 14 января Генпрокуратура выступила с заявлением по поводу гибели Кянана Мусаева. В заявлении говорится, что 19 июня 2019 года примерно в 21:00 вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Кянан Мусаев получил травмы в результате падения с открытого балкона своей квартиры в поселке Мехдиабад Абшеронского района и в тот же день примерно в 22:30 скончался в больнице.