Таинственная гибель 15-летнего Кянана Мусаева Погиб случайно или убит?
Родственники 15-летнего Кянана Мусаева, который 19 июня прошлого года погиб, выпав с балкона многоэтажного здания в молодежном городке «Апшерон» в поселке Масазыр, утверждают, что подростка убили, выбросив из окна. Близкие погибшего вот уже несколько дней проводят акции протеста перед соответствующими органами и требуют проведения повторного расследования, выявления совершивших преступление и привлечения их к ответственности.
Напомним, что 15-летний Кянан Мусаев упал с балкона квартиры №74 в доме №2 в молодежном городке «Апшерон» в Масазыре. Погибший подросток не жил в этой квартире. Инцидент произошел ночью. Прохожие вызвали для пострадавшего подростка скорую помощь и спросили у него, где он живет. Кянан Мусаев ответил, что живет в поселке "8-й километр".
По словам родителей погибшего парня, на самом деле Кянана сбросили с 5-го этажа. Однако из-за того, что убийцей является состоятельный человек, следствие не может раскрыть преступление вот уже 7 месяцев. Родители подростка уверяют, что владелец дома, где был их сын, стер все записи с камер видеонаблюдения в подъезде и старается скрыть все следы. Следствие же заявляет, что не может найти убедительных доказательств того, что Кянан Мусаев был убит.
«Моего 15-летнего сына убили. Мы везде уже жаловались. Убийцу все еще не выявили, потому что он богатый человек. Прошу вас помочь мне», - говорит мать погибшего парня.
Вечером 14 января Генпрокуратура выступила с заявлением по поводу гибели Кянана Мусаева.
В заявлении говорится, что 19 июня 2019 года примерно в 21:00 вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Кянан Мусаев получил травмы в результате падения с открытого балкона своей квартиры в поселке Мехдиабад Абшеронского района и в тот же день примерно в 22:30 скончался в больнице.
Оперативно-следственной группой было установлено, что 19 июня 2019 года примерно в 19 часов К.Мусаев вместе с братом Сарваном Мусаевым был в своей квартире. Примерно в 20:25 С.Мусаев вышел из дома и поехал вместе с их зятем в Наримановский район, в 20:58 К.Мусаев поговорил по телефону 36 секунд со своей сестрой Наилей Гулузаде, а в 21:04 он упал на землю с открытого балкона квартиры. В сопровождении окруживших его людей в 21:14 он был доставлен на автомобиле своего соседа Фамиля Алескерова в больницу.
В сообщении также отмечается, что с целью установления причин смерти К.Мусаева и уточнения других важных для дела обстоятельств была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен дополнительный осмотр квартиры, выполнены другие необходимые следственные действия.
В ходе экспертизы мобильного телефона К.Мусаева не было обнаружено никакой информации, представляющей важность для дела, однако изучение информации с его мобильного телефона продолжается.
Генпрокуратура заявляет, что подозрения и предположения отца покойного – Эльшана Мусаева об умышленном убийстве его сына на данный момент не подтвердились.
Э.Мусаев и члены его семьи, будучи недовольными ходом предварительного следствия, которое велось в Абшеронской районной прокуратуре, неоднократно были приняты и выслушаны в Следственном управлении, им разъясняли, что оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, данному происшествию будет дана объективная оценка.
Несмотря на это, 21 сентября генпрокурор при участии его первого заместителя Рустама Усубова принял в административном здании Генпрокуратуры Эльшана Мусаева, Ясаман Мусаеву и Гаджар Алиеву. Однако через несколько часов после приема Я.Мусаева и другие, собравшись перед административным зданием Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, подняли шум, требуя задержать виновных в кратчайшее время.
Кроме того, 23 сентября Я.Мусаева и около 10 человек ее родственников вновь собрались перед административным зданием Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, подняли шум и тем самым выразили недовольство ходом следствия по данному уголовному делу. Это повторилось и 14 января 2020 года.
Генпрокуратура расценивает такое поведение указанных лиц как попытку оказать давление на следствие.