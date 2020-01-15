Минздрав предупреждает о новом вирусе
Всемирная организация здравоохранения и Минздрав Азербайджана выступили с обращением в связи с распространением пневмонии, причиной которого является новый коронавирус в Китае, и предупреждают отправляющихся в эту страну граждан.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, 31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй был зафиксирован вирус с неизвестной этиологией. 9 января правительство Китая сообщило, что эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса, который до сих пор не был обнаружен. Коронавирусы - это большая группа вирусов, вызывающих различные заболевания, вплоть до ближневосточного респираторного синдрома и синдрома тяжелой острой респираторной болезни (ОРВИ).
Клинические симптомы и признаки заболевания, возникшего на данной территории, - температура, у некоторых пациентов инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких. Предварительные исследования показывают, что болезнь не передается от человека к человеку.
В сообщении говорится, что хотя причиной пневмонии является новый коронавирус, потенциал и форма его передачи пока не известны. Поэтому при посещении регионов (в настоящее время - город Ухань), где наблюдается заболевание, рекомендуется: не входить в контакт с лицами, страдающими ОРЗ; регулярно мыть руки, избегать близкого контакта с живыми и мертвыми фермерскими или дикими животными; пассажиры, имеющие признаки ОРЗ, при кашле должны держать дистанцию, прикрывать рот одноразовыми салфетками при кашле и чихании, мыть руки.