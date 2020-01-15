Минздрав предупреждает о новом вирусе

Всемирная организация здравоохранения и Минздрав Азербайджана выступили с обращением в связи с распространением пневмонии, причиной которого является новый коронавирус в Китае, и предупреждают отправляющихся в эту страну граждан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, 31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй был зафиксирован вирус с неизвестной этиологией. 9 января правительство Китая сообщило, что эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса, который до сих пор не был обнаружен. Коронавирусы - это большая группа вирусов, вызывающих различные заболевания, вплоть до ближневосточного респираторного синдрома и синдрома тяжелой острой респираторной болезни (ОРВИ).