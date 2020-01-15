Новый китайский вирус проник в Японию

Министерство здравоохранения подтвердило, что вирусное заболевание проникло в страну в организме 30-летнего китайца, который проживает в префектуре Канагава.

Известно, что туда он вернулся из поездки в китайский город Ухань. Там 3 января у него поднялась температура, однако он смог вернуться в Японию, где его и госпитализировали. После пяти дней лечения его выписали из больницы, сейчас у него остается небольшой кашель. Правительство страны создало кризисный штаб по сбору информации о заболевании.

Кроме того, одна заболевшая новым вирусом обнаружена на территории Таиланда. Речь идет о 61-летней женщине, прилетевшей из Ухани в Бангкок. На данный момент ее здоровью ничто не угрожает.

11 января сообщалось, что в городе Ухань зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. По официальным данным, в провинции Хубэй зафиксировано 59 случаев заражения этим вирусом. Впоследствии его опознали как неизвестный прежде вид коронавируса.