Госдеп напомнил Турции о санкциях

США не ставят конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400, однако у Анкары остается все меньше времени, чтобы разрешить эти разногласия с Вашингтоном.

По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, ошибочно было бы говорить, что для Турции сошла с рук эта покупка.

Купер отмечает, что «положения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) все еще применяются. Нет четких сроков введения санкций». Купер отметил, что технически санкции еще не введены, но Турция уже исключена из программы F-35, и это еще не все, что страна может потерять, пишет ТАСС.

Союзники Турции по НАТО опасаются внедрения С-400 в систему ПВО НАТО. В Турции же утверждают, что система будет работать автономно и не потребует интеграции. США настаивают, чтобы Турция либо вернула С-400 России, либо уничтожила их.