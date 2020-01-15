Мазахир Панахов о рекордном числе кандидатов в депутаты

В связи с предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами зафиксировано рекордное по сравнению с выборами, проводившимися ранее, число кандидатов в депутаты. Об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, выступая на информационной сессии, посвященной освещению выборов в медиа.

По словам Панахова, уже зарегистрированы 1 534 кандидата. Также глава ЦИК отметил, что в ходе предвыборного процесса наблюдается большая активность.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля.