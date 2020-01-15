По информации российских СМИ, все началось с того, что Севгия рассказала маме о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, что у нее есть девушка, и из-за этого у них часто возникали конфликты. После того как Севгия в очередной раз ушла из дома, мать пыталась ее вернуть и убедила дочь, что любит ее и принимает любой, попросила вернуться, а потом уговорила съездить с ней в Азербайджан.

18-летнюю жительницу Красноярска с нетрадиционной сексуальной ориентацией Севгию-Субхани Исмаилову насильно удерживают в Баку, препятствуя ее возвращению в Россию. Подруги Исмаиловой, которая учится в университете КрасГМУ, уже обратились в полицию и посольство Азербайджана с просьбой помочь девушке.

Севгия этого делать не хотела, но согласилась, поскольку у мамы был перелом руки и одной ей ехать было трудно. Однако девушка поставила условие, что потом вернется обратно в Красноярск. Несколько дней в Баку все было спокойно, но потом мама забрала у Севгии телефон, документы и антидепрессанты.

Девушке удалось сбежать к подруге-бакинке, но родные, заверяя, что вернут деньги, телефон и документы, вынудили ее прийти домой. Понимая, что без денег ей все равно деваться некуда, она вернулась. Однако ни денег, ни телефона ей не дали. Девушке удалось украдкой написать подруге сообщение с телефона брата, потом долгое молчание и только и через несколько дней подруге от нее пришло большое сообщение. Севгия писала, ее бьют и даже связывают, чтобы она не сбежала. Однако девушка все же вырвалась из дома, добралась до российского посольства и отправила заявку в Красноярск, чтобы прислали подтверждение ее личности. И опять ее нашли родственники и насильно забрали — это было вчера днем. С тех пор девушка на связь не выходила.

Подруга Севгии Полина рассказала журналистам, что волнуется за Севгию и даже пыталась обратиться сначала в азербайджанское посольство в России, но там ее перенаправили в полицию. Девушке удалось только написать заявление об установлении местонахождения подруги.

В МУ МВД «Красноярское» подтвердили информацию о том, что действительно Полиной было написано заявление о том, что она утратила связь с подругой, которая должна была вернуться в Красноярск 14 января, и просит оказать помощь в установлении ее местонахождения. По данному факту проводится проверка.