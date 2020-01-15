Range Rover у гражданина Азербайджана угнал армянин обновлено
Угнанный у гражданина Азербайджана Range Rover Evoque нашли в Ломоносовском районе Ленобласти.
А еще через два часа были задержаны двое — живущий в этой деревне 42-летний уроженец Ингушетии и его ровесник родом из Армении. Осталось найти третьего — того, что преследовал угнанный транспорт на Audi Q7.
Что же касается потерпевшего, то это 41-летний гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в России. Зарегистрирован он в другой деревне того же района — Новоселье. Официально не работает. «Рендж» 2012 года выпуска был куплен в кредит женой азербайджанца, сотрудницей медцентра.
Увели Evoque около двух дня, пока водитель был в торговом центре. На пассажирском сиденье оставался его знакомый, что не смутило угонщиков — они показали ему автомат и высадили из салона.
* * *
У торгового комплекса «Елизаровский» в Санкт-Петербурге неизвестные похитили автомобиль у гражданина Азербайджана, сообщают российские СМИ.
Все произошло 15 января. О случившемся стало известно после обращения гражданина Азербайджана в правоохранительные органы с заявлением об угоне его иномарки.
Мужчина рассказал, что три неизвестных кавказца угнали машину, угрожая пассажиру оружием.
Полицейские обнаружили машину в деревне Лаголово на Садовой улице.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.