А еще через два часа были задержаны двое — живущий в этой деревне 42-летний уроженец Ингушетии и его ровесник родом из Армении. Осталось найти третьего — того, что преследовал угнанный транспорт на Audi Q7.

Что же касается потерпевшего, то это 41-летний гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в России. Зарегистрирован он в другой деревне того же района — Новоселье. Официально не работает. «Рендж» 2012 года выпуска был куплен в кредит женой азербайджанца, сотрудницей медцентра.

Увели Evoque около двух дня, пока водитель был в торговом центре. На пассажирском сиденье оставался его знакомый, что не смутило угонщиков — они показали ему автомат и высадили из салона.

* * *

У торгового комплекса «Елизаровский» в Санкт-Петербурге неизвестные похитили автомобиль у гражданина Азербайджана, сообщают российские СМИ.

Все произошло 15 января. О случившемся стало известно после обращения гражданина Азербайджана в правоохранительные органы с заявлением об угоне его иномарки.

Мужчина рассказал, что три неизвестных кавказца угнали машину, угрожая пассажиру оружием.

Полицейские обнаружили машину в деревне Лаголово на Садовой улице.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.