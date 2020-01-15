Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:44

Новым, десятым по счету султаном Омана стал Хайтам бен Тарик Аль Саид. «Мы пойдем по пути покойного султана Кабуса», - заявил он в своем первом публичном выступлении после приведения к присяге. У покойного султана Кабуса не было наследника и назначенного им при жизни преемника. Подобные ситуации в династиях всегда чреваты борьбой за власть тех, кто считает себя наиболее достойным трона. Почему бы султанату Оман быть исключением, тем более что наиболее вероятных кандидатов было сразу два, и оба – двоюродные братья Кабуса, Хайтам и Асаад? Но мудрость ушедшего в лучший мир правителя страны проявилась и здесь. В последние дни, когда его уже окончательно дожирал рак, султан Кабус сумел собственноручно изложить свою волю, запечатать в конверт лист, на котором было написано всего несколько слов – и передать это послание своим душеприказчикам.

Принятый почти два века назад закон о престолонаследии в султанате гласит, что в случае отсутствия наследников и объявленного при жизни преемника Совет правящей семьи должен за три дня выбрать нового султана, желательно – из своего состава. Если в назначенный срок сделать этого не удается – может быть вскрыто завещание умершего правителя, вдруг он оставил на этот случай какие-то указания. В нынешний раз первый пункт решили пропустить и сразу перешли к конверту, который оставил Кабус. А после того, как он был вскрыт, тут же объявили, что, согласно воле покойного, новым, десятым султаном Омана, в лучшие свои дни простиравшегося от Аравии до Занзибара, стал Хайтам бен Тарик. Он же, согласно местным законам, будет занимать должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел – сосредоточит, словом, в своих руках всю власть в стране. Предпочтение именно Хайтама перед его братом – достаточно символично. Асаад бин Тарик, который с 2017 года является заместителем премьер-министра по внешним связям и международному сотрудничеству, обладает большим военно-дипломатическим опытом. Хайтам же, кроме активного участия во внешней политике, более искушен в экономике - достаточно сказать, что именно он был инициатором и руководителем программы Oman Vision 2040, направленной на проведение широких социальных и экономических реформ, а также снижения зависимости доходов султаната от экспорта нефти и газа.

Покойный Кабус умел видеть реальное положение дел в своей стране. Высочайший авторитет Омана на международной арене, запасы нефти и газа, пусть и не такие масштабные как у соседей по Аравийскому полуострову, но на жизнь хватает – это все, конечно, хорошо. Рывок из XIX сразу в конец XX века, произошедший за полвека его правления – просто здорово. Но для XXI века всех этих достижений стране уже недостаточно. На мой взгляд, Кабус начал всерьез задумываться о масштабных реформах сразу после 2011 года, когда «арабская весна» пусть краем, но все же зацепила Оман. Но как это всегда бывает, пока раздумывали, пока обсуждали, пока примеривались – и вдруг оказалось, что лично у султана времени уже нет. Единственное, что он успел – запустить разработку плана Oman Vision 2040, запустить который предполагается уже в нынешнем, 2020 году. Но претворять его в жизнь придется уже Хайтаму бен Тарику. По отзывам хорошо знающих его людей, опыта и компетенций у нового султана вполне хватает. 65-летний Хайтам окончил Оксфорд в 1979 году, занимал должность генерального секретаря министерства иностранных дел, в 2013 стал руководителем Национального комитета развития, в недрах которого и разрабатывалась программа реформ. С 2017 к его обязанностям добавилась еще одна – пост министра наследия и культуры, который, помимо прочего, предполагает также формирование и проведение информационной политики султаната. Кроме того, он обладает опытом ведения бизнеса, владея, вместе со своим братом, рядом фирм.