Султан и после смерти выбрал Запад наше послесловие
Новым, десятым по счету султаном Омана стал Хайтам бен Тарик Аль Саид. «Мы пойдем по пути покойного султана Кабуса», - заявил он в своем первом публичном выступлении после приведения к присяге.
У покойного султана Кабуса не было наследника и назначенного им при жизни преемника. Подобные ситуации в династиях всегда чреваты борьбой за власть тех, кто считает себя наиболее достойным трона. Почему бы султанату Оман быть исключением, тем более что наиболее вероятных кандидатов было сразу два, и оба – двоюродные братья Кабуса, Хайтам и Асаад? Но мудрость ушедшего в лучший мир правителя страны проявилась и здесь. В последние дни, когда его уже окончательно дожирал рак, султан Кабус сумел собственноручно изложить свою волю, запечатать в конверт лист, на котором было написано всего несколько слов – и передать это послание своим душеприказчикам.
Принятый почти два века назад закон о престолонаследии в султанате гласит, что в случае отсутствия наследников и объявленного при жизни преемника Совет правящей семьи должен за три дня выбрать нового султана, желательно – из своего состава. Если в назначенный срок сделать этого не удается – может быть вскрыто завещание умершего правителя, вдруг он оставил на этот случай какие-то указания. В нынешний раз первый пункт решили пропустить и сразу перешли к конверту, который оставил Кабус.
А после того, как он был вскрыт, тут же объявили, что, согласно воле покойного, новым, десятым султаном Омана, в лучшие свои дни простиравшегося от Аравии до Занзибара, стал Хайтам бен Тарик. Он же, согласно местным законам, будет занимать должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел – сосредоточит, словом, в своих руках всю власть в стране.
Предпочтение именно Хайтама перед его братом – достаточно символично. Асаад бин Тарик, который с 2017 года является заместителем премьер-министра по внешним связям и международному сотрудничеству, обладает большим военно-дипломатическим опытом. Хайтам же, кроме активного участия во внешней политике, более искушен в экономике - достаточно сказать, что именно он был инициатором и руководителем программы Oman Vision 2040, направленной на проведение широких социальных и экономических реформ, а также снижения зависимости доходов султаната от экспорта нефти и газа.
Покойный Кабус умел видеть реальное положение дел в своей стране. Высочайший авторитет Омана на международной арене, запасы нефти и газа, пусть и не такие масштабные как у соседей по Аравийскому полуострову, но на жизнь хватает – это все, конечно, хорошо. Рывок из XIX сразу в конец XX века, произошедший за полвека его правления – просто здорово. Но для XXI века всех этих достижений стране уже недостаточно.
На мой взгляд, Кабус начал всерьез задумываться о масштабных реформах сразу после 2011 года, когда «арабская весна» пусть краем, но все же зацепила Оман. Но как это всегда бывает, пока раздумывали, пока обсуждали, пока примеривались – и вдруг оказалось, что лично у султана времени уже нет. Единственное, что он успел – запустить разработку плана Oman Vision 2040, запустить который предполагается уже в нынешнем, 2020 году. Но претворять его в жизнь придется уже Хайтаму бен Тарику.
По отзывам хорошо знающих его людей, опыта и компетенций у нового султана вполне хватает. 65-летний Хайтам окончил Оксфорд в 1979 году, занимал должность генерального секретаря министерства иностранных дел, в 2013 стал руководителем Национального комитета развития, в недрах которого и разрабатывалась программа реформ. С 2017 к его обязанностям добавилась еще одна – пост министра наследия и культуры, который, помимо прочего, предполагает также формирование и проведение информационной политики султаната. Кроме того, он обладает опытом ведения бизнеса, владея, вместе со своим братом, рядом фирм.
«Невозмутимый и сдержанный, англофил, убежденный сторонник рынка и опытный администратор», - так отзываются о нем партнеры, неизменно подчеркивая, что манерами поведения и ведения дел он очень похож на покойного Кабуса. Если это так, то Оману серьезно повезло, поскольку перед новым султаном стоят совсем непростые задачи - и во внутренней, и во внешней политике.
И если со стоящими перед страной экономическими и социальными задачами все более или менее понятно – дефицит бюджета, значительный внешний долг, рост безработицы среди молодежи – то с ситуацией в регионе определенности куда меньше. При покойном султане Кабусе Саудовская Аравия и Эмираты смирились с тем, что Оман не присоединился к блокаде Катара, но нет никаких гарантий, что они не попробуют изменить позицию нового правителя Омана в этом вопросе, предложением финансовой помощи, например.
Американо-иранские отношения, разрядке которых Оман здорово помог в 2013-2014 годах, тоже являются головной болью султана Хайтама, хотя бы потому, что его страна, случись что, окажется в самом эпицентре этого конфликта. Словом, в нынешних условиях, да еще с таким географическим положением достаточно трудно придерживаться главного принципа султаната «никому не враг и друг для всех», который были девизом покойного Кабуса.
Хватит ли у нового султана политической воли и выдержки распорядиться доставшимся ему наследством? Партнеры Омана и те, кто заинтересован в этой «аравийской Швейцарии» как надежном месте для тайной дипломатии полны на этот счет оптимизма. У всех представителей семейства Аль Саиди со стальным стержнем внутри все всегда было в порядке. И Хайтам бен Тарик, отец двух сыновей и двух дочерей, заядлый футбольный болельщик и ценитель антиквариата, похоже, в этом отношении не уступит своему предшественнику.