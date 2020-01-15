Глава МИД Ирана: Европа «продала» ядерную сделку в обмен на уступки Трампа

"Евротройка" продала остатки СВПД в обмен на то, чтобы избежать новых пошлин Трампа. Так не пойдет, друзья. Вы только дразните его аппетиты... Если вы хотите продать свою честность, вперед. Но не предполагайте высокую мораль и юридические обоснования. У вас их нет", - написал Зариф в Twitter.

15 января The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД. По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством". Собеседники издания при этом отметили, что угроза со стороны Трампа едва не вынудила европейцев отказаться от этой идеи из опасений, что их могут посчитать "марионетками" Вашингтона, если эта информация попадет в СМИ.