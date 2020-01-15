Микаил Джаббаров о росте ВВП и борьбе с теневой экономикой

За 2019 год ВВП Азербайджана вырос на 2,2 процента, в ненефтяном секторе - на 3,5 процента. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, сказал журналистам министр экономики Микаил Джаббаров.

По словам министра, инвестиции в ненефтяном секторе дошли до 69,7 процента. Реальные доходы населения возросли на 7,4 процента. В 2019 году был достигнут исторический максимум в налоговых поступлениях - 7,6 миллиарда манатов, отметил М.Джаббаров.

Кроме того, подчеркивает министр экономики, борьба с теневой экономикой дает свои результаты. В ненефтяном секторе налоговые поступления составляют 109,1 процента.