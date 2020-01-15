Госдеп следит за отставкой главы правительства России

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что Госдеп следит за развитием ситуации с отставкой премьер-министра России Дмитрия Медведева и членов правительства. Об этом пишет ТАСС.

Ортэгус сказала, что позиция Госдепа на этот счет пока не сформирована, однако американская сторона всячески пытается разобраться, что стоит за этим событием, и понять, что это значит.

Напомним, 15 января стало известно, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром страны Михаила Мишустина.