В Баку начата установка информационных табличек, информирующих о бесплатной парковке. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, бесплатными на данный момент считаются места, ранее отведенные для парковки Исполнительной властью Баку, в том числе те, где установлены соответствующие знаки.

«Всего таких парковок в Баку 423. Все эти парковки переданы Бакинскому транспортному агентству, но так как новые тарифы на парковку еще не установлены, парковки пока являются бесплатными», — сказал М.Агаев.

По его словам, предложения по тарифам сейчас рассматриваются Кабмином, и до определения тарифов деятельность парковщиков и организаций, на которые они работают, считается незаконной.