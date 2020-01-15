Два острова ушли под воду из-за глобального потепления

Индонезийские острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря, сообщает The Straight Times со ссылкой на данные НПО Индонезийский форум по окружающей среде (WALHI).

Как передает РБК, эти необитаемые острова, расположенные в провинции Южная Суматра (округ Баньюасин), оказались ниже уровня моря на 1 м и 3 м соответственно. Причиной затопления островов называют глобальное потепление, из-за которого повысился уровень мирового океана.

Остров Бетет является частью национального парка Бербак-Сембиланг. Глава национального парка Бербак-Сембиланг Аффан Абсори подтвердил изданию The Star Online, что остров действительно ушел под воду.

Всего у восточного побережья Баньюасина в Южной Суматре находится 23 небольших острова. Некоторые из островов необитаемы, на других живут люди. Четыре острова — Бурунг, Калонг, Салах Намо и Крамат — могут столкнуться с угрозой затопления в ближайшее время, предупреждает Индонезийский форум по окружающей среде.