Евгений Бай, спецкорр, Вашингтон 12:31

В Вашингтоне дело идет к слушаниям в сенате по импичменту президенту Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назначила семерых представителей, которые передадут своим коллегам из верхней палаты две статьи. По ним конгрессмены обвиняют президента в превышении полномочий и препятствовании деятельности Конгресса. И если не произойдет ничего экстраординарного, слушания в сенате, которые официально называются здесь "судом", начнутся 21 января.

Все эти детали передачи дела из одной палаты в другую, возможно, и не представляли бы никакого интереса, если бы не новые свидетельства неблаговидных дел лиц из ближайшего окружения Трампа, которые превращают дело об импичменте в настоящий триллер. Одним из сегодняшних ньюсмейкеров стал уже известный конгрессменам американо-украинский бизнесмен, среднего пошиба одесский авантюрист Лев Парнас, который отбывает в США тюремное заключение. До этого он уже передал в Капитолий документы, которые наглядно свидетельствуют о том, что Трамп пытался купить лояльность президента Украины Владимира Зеленского в обмен на военную помощь Киеву. Предполагалось, что новый украинский лидер предоставит людям из команды Трампа, в первую очередь его личному юристу Рудольфо Джулиани, компромат на Байдена, главного конкурента нынешнего президента на выборах этого года. Это дело и послужило конгрессменам основанием для провозглашения импичмента Трампу, который, таким образом, вовлек зарубежную страну в личные политические игры и тем самым подорвал национальную безопасность Америки.

Но сейчас история была продолжена. Как явствует из новых разоблачений Парнаса, в центре сделки, которую люди Трампа предлагали украинцам оказалась посол США в Киеве Мари Йованович. Выясняется, что Джулиани и Ко, а также борющийся за избрание в палату представителей республиканец от штата Коннектикут Роберт Хайд - известный сторонник Трампа, обсуждали с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко сделку: Вашингтон увольняет посла Йованович, которая активно не нравилась тогдашней коррумпированной украинской элите, а в обмен Киев предоставляет Трампу данные на Байдена. Проигрыш на выборах президента Петра Порошенко смешал американским заговорщикам все карты. Но потом они начали подъезжать уже к Зеленскому, стремясь не мытьем, так катанием получить компрометирующий материал на Байдена. И эти новые факты Парнас, желающий, видимо выйти из тюрьмы в обмен на сотрудничество со следствием, представляет не голословно, а выдает многочисленные документы, которые он попридержал до времени. В одной из них, написанных им в отеле "Ритц Карлтон" в Вене Роберту Хайду (послание составлено по-английски с гигантскими грамматическими ошибками) говорится: "Пусть Зеленский заявит, что Байден будет объектом расследования".