Одесский авантюрист топит Трампа haqqin.az из Вашингтона
В Вашингтоне дело идет к слушаниям в сенате по импичменту президенту Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назначила семерых представителей, которые передадут своим коллегам из верхней палаты две статьи. По ним конгрессмены обвиняют президента в превышении полномочий и препятствовании деятельности Конгресса. И если не произойдет ничего экстраординарного, слушания в сенате, которые официально называются здесь "судом", начнутся 21 января.
Все эти детали передачи дела из одной палаты в другую, возможно, и не представляли бы никакого интереса, если бы не новые свидетельства неблаговидных дел лиц из ближайшего окружения Трампа, которые превращают дело об импичменте в настоящий триллер.
Одним из сегодняшних ньюсмейкеров стал уже известный конгрессменам американо-украинский бизнесмен, среднего пошиба одесский авантюрист Лев Парнас, который отбывает в США тюремное заключение. До этого он уже передал в Капитолий документы, которые наглядно свидетельствуют о том, что Трамп пытался купить лояльность президента Украины Владимира Зеленского в обмен на военную помощь Киеву. Предполагалось, что новый украинский лидер предоставит людям из команды Трампа, в первую очередь его личному юристу Рудольфо Джулиани, компромат на Байдена, главного конкурента нынешнего президента на выборах этого года. Это дело и послужило конгрессменам основанием для провозглашения импичмента Трампу, который, таким образом, вовлек зарубежную страну в личные политические игры и тем самым подорвал национальную безопасность Америки.
Но сейчас история была продолжена. Как явствует из новых разоблачений Парнаса, в центре сделки, которую люди Трампа предлагали украинцам оказалась посол США в Киеве Мари Йованович.
Выясняется, что Джулиани и Ко, а также борющийся за избрание в палату представителей республиканец от штата Коннектикут Роберт Хайд - известный сторонник Трампа, обсуждали с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко сделку: Вашингтон увольняет посла Йованович, которая активно не нравилась тогдашней коррумпированной украинской элите, а в обмен Киев предоставляет Трампу данные на Байдена.
Проигрыш на выборах президента Петра Порошенко смешал американским заговорщикам все карты. Но потом они начали подъезжать уже к Зеленскому, стремясь не мытьем, так катанием получить компрометирующий материал на Байдена. И эти новые факты Парнас, желающий, видимо выйти из тюрьмы в обмен на сотрудничество со следствием, представляет не голословно, а выдает многочисленные документы, которые он попридержал до времени. В одной из них, написанных им в отеле "Ритц Карлтон" в Вене Роберту Хайду (послание составлено по-английски с гигантскими грамматическими ошибками) говорится: "Пусть Зеленский заявит, что Байден будет объектом расследования".
Но и это еще не конец истории. Самое интригующее в следующем: Хайд признался, что за послом Йованович им ведется физическая и электронная слежка. Кандидат на место в конгрессе сообщил Парнасу, что он контактирует с "частной службой" в Киеве, которая следит за всеми передвижениями посла и докладывает ему. Возможно, служба безопасности самого посольства засекла эту слежку, а, может быть, были и другие причины, но Йованович было предложено оставить должность и вылететь из Киева в Вашингтон глубокой ночью.
"Йованович всегда была белой вороной (для команды Трампа), - пишет The Washington Post. - Теория, которая была изложена демократами на слушаниях по импичменту - посол была препятствием для получения командой Трампа согласия на расследование самого Байдена и его сына Хантера, нужного ей в политических целях".
Новые данные, предоставленные Парнасом, лишь подняли градус противостояния между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнелом. Первая настаивает, чтобы на слушания в верхнюю палату были приглашены свидетели из Белого дома. Один из них - бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон согласился это сделать. Но МакКоннелл, который в ежедневном режиме консультируется с юристами Трампа, категорически против вызова свидетелей. Демократы говорят: "А, значит президенту есть, что скрывать".
То, что основания для беспокойства у президента имеются - вне всяких сомнений. И они усилились после того, как четверо влиятельных сенаторов-республиканцев во главе с бывшим президентским кандидатом Миттом Ромни высказались за приглашение свидетелей (это вопрос решается большинством в сенате, а оно уже имеется). Так что дело об отстранении Трампа от должности явно затягивается. Импичмент может стать "праздником", который будет с Трампом до ноябрьских президентских выборов.