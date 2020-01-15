Мир предупредили об экстремальных погодных явлениях

В 2020 году и в последующие десятилетия мировое сообщество может столкнуться с более серьезными по своим последствиям экстремальными погодными явлениями, чем раньше. Об этом сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

2020 год начался с того, чем завершился 2019-й - "с событий, оказывающих сильное влияние на погоду и связанных с климатом", отметил он. Таалас напомнил о масштабных пожарах в Австралии, для которой прошедший год оказался самым теплым и засушливым за весь период метеонаблюдений.

"К сожалению, мы ожидаем увидеть гораздо более экстремальную погоду в течение 2020 года и предстоящих десятилетий", - цитирует его ТАСС.

Таалас напомнил о зафиксированных рекордных уровнях парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере. Если не принимать меры по ограничению их выбросов, к концу нынешнего столетия температура вырастет на три-пять градусов, предупредил он.