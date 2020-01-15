Идёт суд над Юнисом Сафаровым haqqin.az из зала суда
В административном здании Сабунчинского районного суда было продолжено предварительное заседание по уголовному делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, подозреваемых в совершении спланированного теракта против главы ИВ города Гянджи и сотрудника полиции. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание суда прошло под председательством судьи Натика Алиева.
На процессе к защите Юниса Сафарова подключился адвокат Бахтияр Гаджиев.
Все обвиняемые и их защитники подали очередное ходатайство о проведении аудио- и видеозаписи заседаний для обеспечения прозрачного и объективного рассмотрения дела.
«Мы хотим, чтобы процесс проходил прозрачно. Пусть общественность знает обо всем», - сказал Юнис Сафаров.
Затем обвиняемые выразили протест составу суда. Следующее заседание состоится 17 февраля.