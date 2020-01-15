Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своей возможной должности в будущем правительстве России, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает это делать и сейчас, сообщает РИА Новости.

"Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста, какую должность он займет в новом кабмине РФ, выступая в филиале МГИМО МИД РФ в Ташкенте.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров уходит в отставку. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства.