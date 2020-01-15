Синоптики рассказали о погоде на завтра

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

17 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ближе к вечеру возможен дождь. Прогнозируется южный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление снизится с 776 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Местами туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от трех градусов мороза до двух градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.