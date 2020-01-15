В Азербайджане разбили фруктовые сады для сотен семей

Согласно информации, к участию в проекте были привлечены 178 малоимущих семей, 52 инвалида и 20 членов семей шехидов.

На втором этапе проекта «Социальные сады», реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, заложены фруктовые сады еще для 250 семей. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Все участники прошли специальный тренинг. Вместе с тем для создания садов был подготовлен земельный участок площадью 195 гектаров. Земля здесь была вспахана, установлена современная оросительная система, завезены удобрения и 143 тысячи саженцев продуктивных фруктовых пород. Все завезенные растения были затем распределены по отдельным хозяйствам и посажены.

В новых садах уже растут молодые деревья вишни, черешни, хурмы, граната, грецкого ореха и фундука, абрикоса, айвы и других фруктов.

Кроме этого, от старых деревьев, зарослей кустарника и пней был расчищен еще один участок - площадью 30 гектаров, где потом были установлены опоры столбов электропередач и осуществлены другие хозяйственные работы для нужд садоводов.

Кроме всего уже предпринятого, предусмотрены профессиональное консультирование для семей, которые стали выращивать сады, а также помощь им в орошении, агротехническом уходе, организации продажи готовой продукции.

Отметим, что на первом этапе проекта, целью которого является поддержка программы самозанятости, в 2018 году в 37 районах были заложены современные фруктовые сады, овощеводческие и бахчеводческие хозяйства, которые были переданы 125 малообеспеченным семьям.