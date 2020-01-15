В Украине премьера захотели отправить в отставку

Верещук заявила, что содержание аудиозаписи демонстрирует «неуважение к президенту», это «должно иметь последствия: и премьер мог бы написать заявление и уйти в отставку», передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Наш».

Премьер-министр страны Алексей Гончарук должен уйти в отставку после публикации аудиозаписи с его «совещания», заявила д епутат крупнейшей в украинском парламенте фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Однако формально у него есть годичный иммунитет, и мы не имеем права до осени голосовать за его отставку», – добавила она.

В то же время глава пропрезидентской партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко заявил, что Служба безопасности Украины должна выяснить, кто и с какой целью прослушивал Гончарука: «У нас могут прослушивать, выходит, премьер-министра, министров, руководство Нацбанка. Это стратегические люди, стратегические должности, и надо выяснить, если это аутентичные пленки и голоса, кто их прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности в первую очередь».

При этом Корниенко считает, что прослушивать премьера могли как «внешние враги Украины», так и финансово-политические группы внутри страны, недовольные реформами.

Сам же Гончарук написал в Telegram, что считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания работой «многих людей», которым «хотелось бы, чтобы нам ничего не удалось», чтобы «Украине не удалось».