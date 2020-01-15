Было установлено, что организованная преступная группировка во главе с жителем Баку Душдуровым Назимом Эльбрус оглу в подпольных цехах переливала поддельные напитки в пустые бутылки, используемых в ресторанах и домах торжеств.

В принадлежащих Н.Душдурову складах и винных домах на территории Насиминского района, цехах в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах было обнаруженно поддельные виски, бренди, водка, текила, разлитые в бутылки знаменитых марок «Jack Daniels», «Chivas», а также поддельные акцизные марки, около 60.00 бутылок различных торговых марок, и другие вспомогательные средства. Все они были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Во время экспертизы образцов, взятых из алкогольных напитков, было установлено, что они абсолютно непригодны для употребления, так как содержание метилового спирта в их составе намного превышает норму, что опасно для жизни человека. По факту были задержаны главарь преступной группировки Назим Душдуров, гражданин Грузии Аяз Шарифов, житель Агдамского района Эльчин Мирзоев, житель Сальянского района Мирсулейман Агаев, жители Баку Исмаил Талыблы и Айдын Азаев. В их отношении возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде ареста.