Атамбаева решили судить заочно

Первомайский районный суд Бишкека принял решение удалить экс-президента Алмазбека Атамбаева со всех заседаний вплоть до окончания рассмотрения дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, пишет Fergananews со ссылкой на издание Kloop.

Очередное заседание состоялось в кабинете в СИЗО Госкомитета нацбезопасности 14 января. Атамбаев, как и в прошлые разы, самовольно покинул кабинет. По словам адвоката экс-президента Замира Жоошева, в связи с этим и было принято решение в дальнейшем судить экс-президента заочно.

Жоошев заявил, что адвокаты Атамбаева согласны с решением суда и готовы защищать его заочно. По словам защитника, даже если бы удалось добиться присутствия экс-президента в зале, он все равно в знак протеста не стал бы отвечать ни на какие вопросы. Говорить за него пришлось бы адвокатам, а это они могут делать и в его отсутствие.

Алмазбек Атамбаев был взят под арест после двухдневного штурма резиденции в августе 2019 года. Ему предъявлены обвинения не только по делу об освобождении Батукаева, но и еще по нескольким коррупционным, а также по делу об организации беспорядков во время задержания.