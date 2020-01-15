Кудрин: С отставкой правительства у нас появилась надежда

Сменяемость правительства, власти, лидеров является важнейшим институтом поддержания доверия, но у нас он, к сожалению, не работает, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме-2020.

«Есть усталость, есть невыполненные обещания. А новая команда всегда приходит с новыми идеями», — отметил Кудрин. По его словам, вчерашняя отставка правительства вселяет надежду на позитивные перемены.

Кудрин подчеркнул, что новый глава правительства более чувствителен к переменам, происходящим в мире, в обществе. «Мишустин изменил ситуацию с администрированием налогов, для бизнеса это перестало быть проблемой. Он понимает в цифровизации», — заметил Кудрин. С его приходом, по мнению главы Счетной палаты, «появилась надежда».

Он добавил, что сегодня Россия на последнем месте по уровню доверия из 26 стран. Доверие к государству упало на 10% за последний год. «Сложилась критическая ситуация. Даже если правительство предложило бы самую правильную программу реформ, без доверия со стороны общества она будет обречена на провал», — считает Кудрин.