Роухани: «Иран обогащает больше урана, чем до соглашения»

Исламская Республика Иран обогащает больше урана, чем до заключения в 2015 году Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

«Сейчас у нас нет никаких ограничений в области ядерной энергетики. Наши условия с точки зрения ядерной промышленности сейчас намного лучше, чем до заключения сделки, мы обогащаем больше урана, чем до СВПД», - сказал Роухани на заседании генассамблеи Центрального банка Ирана, передает РИА Новости.

Несколько дней назад Франция, Германия и Великобритания объявили о готовности возобновить экономические санкции против Ирана в связи с возобновлением ядерных разработок.