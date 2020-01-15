Мятеж разведслужб Судана по горячим следам

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Армия Судана подавила попытку мятежа, предпринятую сотрудниками Генеральной службы разведки 14 января. Сейчас в Хартуме все спокойно.

Не вчера сказано: «Если государство не хочет кормить свою армию – оно будет кормить чужую». Спецслужбы Судана два дня назад добавили новую грань этого выражения: «Голодный разведчик может еду у государства и из глотки вырвать». Во всяком случае именно страх потерять прежний, более высокий в сравнении с остальной страной, уровень жизни толкнул сотрудников Генеральной службы разведки страны (ГСР) на отчаянную попытку мятежа.

Мятеж разведслужб

Разумеется, никакой попытки переворота не было, как бы ни пытался официальный Хартум убедить международную общественность в обратном. Оппозиционные партии и «гражданские активисты», с уровнем мышления «демократов» времен перестройки в СССР, потребовали от властей Генеральную службу разведки распустить - «душители свобод», «кровавая гэбня» и все такое.

А сотрудников – кого на минимальную по размерам пенсию, кого – в другие правоохранительные структуры, кого – в армию, а кого и вообще на улицу с мизерным выходным пособием. Революционные власти страны к требованиям «гражданских активистов» отнеслись с полным пониманием. В апреле 2019 года Военный совет Судана, который пришел к власти после свержения президента Омара Башира, объявил о коренной реформе спецслужб и разведки.

Как-то позабыв о том, что помимо кадровых сотрудников главной суданской спецслужбы, а это около восьми тысяч человек, в ее распоряжении находятся еще примерно 13 тысяч вышколенных, хорошо подготовленных и прекрасно вооруженных военнослужащих. Причем, большая их часть, около семи тысяч, расквартировано в самой столице. Для Судана – весьма серьезная сила, способная, в случае чего, устроить в стране такую карусель, что мало не покажется никому.

Ответом на совершенно непродуманную реформу стала весьма своеобразная акция протеста сотрудников Генеральной службы разведки, в первую очередь – из числа служащих в оперативном управлении, то есть людей жестких, матерых, с немалым и весьма специфическим опытом. Они вышли на улицы столицы Хартума, возвели нечто, отдаленно похожее на баррикады и стали стрелять…в воздух. Ни попыток взять под контроль правительственные здания, ни арестов, абсолютно ничего, что хоть как-то напоминало бы переворот. Просто – выражение своего несогласия с тем, что тысячи специалистов, пусть и достаточно узкой специализации, новая власть в большинстве своем выкидывает на улицу, да еще без средств к существованию.

армия подавила бунт

Разумеется, революционеры в правительстве откровенно перепугались, злые языки утверждают, что чуть ли не половина Суверенного совета Судана - структура, к которой перешли властные полномочия в стране в августе прошлого года – спешно кинулись в международный аэропорт. И там, в зале ожидания, даже успели сочинить декларацию об организованном силами реакции в лице бывшего руководителя разведслужб страны Салаха Гоша контрреволюционно перевороте, а заодно - о создании «революционного правительства Судана в изгнании».

К счастью для всех них нашелся в Суверенном совете два решительных человека – его глава Абдель Фаттах аль-Бурхан и начальник главного штаба вооруженных сил генерал - лейтенант Мохаммед Осман аль–Хусейн. Которые вывели на улицы танки и подразделения верных совету Сил быстрого реагирования. А то могло бы совсем уж неудобно получиться – переворота не было, а революционная власть даже не пала – испарилась.

Словом, порядок в столице был восстановлен, штаб-квартира Генеральной службы разведки захвачена армейскими подразделениями. Мятежники же, не вступая в бой с армейскими частями, разошлись. Что примечательно, погибшие в этом инциденте были только с их стороны – шесть человек, все – сотрудники оперативного управления ГСР. Но кого волнуют такие детали? Оправившиеся от испуга и переодевшиеся в чистое, представители властей теперь настаивают на версии вооруженного мятежа. И никак иначе.

«Любая подобная акция считается мятежом», - утверждает генерал-лейтенант Шамсельдин Кабаши, член Суверенного совета Судана. – «Стрельба в центре города - это восстание, запугивание граждан и угроза политическому процессу». А требования восставших в отношении пенсий и выходных пособий, по его мнению, являются «нелогичными и неприемлемыми». Виновных же в произошедшем ожидает «самое суровое наказание».

Вот такой анекдотической в некоторых моментах образом выглядит «попытка переворота в Судане». Вообще, любая революция всегда сопровождается массой анекдотов, и можно было бы только усмехнуться, если бы не одно «но».

Не так уж давно нечто аналогичное произошло в Ираке, когда в ходе «дебаасизации» на улице - без средств к существованию, перспектив, с «волчьим билетом» - оказались тысячи офицеров, чиновников и сотрудников спецслужб. Часть из них как-то смогли устроиться, а вот остальные – составили кадровый костяк военной и гражданской администрации ИГИЛ. После чего гоняли правительственную армию тапками, за малым не взяв Багдад. И потребовалось вмешательство международной коалиции, чтобы не допустить возникновение в Ираке и Сирии «Исламского государства». Уж этот-то урок необходимо помнить, пусть ты хоть сто раз революционер.

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