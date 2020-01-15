Мятеж разведслужб Судана по горячим следам
Армия Судана подавила попытку мятежа, предпринятую сотрудниками Генеральной службы разведки 14 января. Сейчас в Хартуме все спокойно.
Не вчера сказано: «Если государство не хочет кормить свою армию – оно будет кормить чужую». Спецслужбы Судана два дня назад добавили новую грань этого выражения: «Голодный разведчик может еду у государства и из глотки вырвать». Во всяком случае именно страх потерять прежний, более высокий в сравнении с остальной страной, уровень жизни толкнул сотрудников Генеральной службы разведки страны (ГСР) на отчаянную попытку мятежа.
Разумеется, никакой попытки переворота не было, как бы ни пытался официальный Хартум убедить международную общественность в обратном. Оппозиционные партии и «гражданские активисты», с уровнем мышления «демократов» времен перестройки в СССР, потребовали от властей Генеральную службу разведки распустить - «душители свобод», «кровавая гэбня» и все такое.
А сотрудников – кого на минимальную по размерам пенсию, кого – в другие правоохранительные структуры, кого – в армию, а кого и вообще на улицу с мизерным выходным пособием. Революционные власти страны к требованиям «гражданских активистов» отнеслись с полным пониманием. В апреле 2019 года Военный совет Судана, который пришел к власти после свержения президента Омара Башира, объявил о коренной реформе спецслужб и разведки.
Как-то позабыв о том, что помимо кадровых сотрудников главной суданской спецслужбы, а это около восьми тысяч человек, в ее распоряжении находятся еще примерно 13 тысяч вышколенных, хорошо подготовленных и прекрасно вооруженных военнослужащих. Причем, большая их часть, около семи тысяч, расквартировано в самой столице. Для Судана – весьма серьезная сила, способная, в случае чего, устроить в стране такую карусель, что мало не покажется никому.
Ответом на совершенно непродуманную реформу стала весьма своеобразная акция протеста сотрудников Генеральной службы разведки, в первую очередь – из числа служащих в оперативном управлении, то есть людей жестких, матерых, с немалым и весьма специфическим опытом. Они вышли на улицы столицы Хартума, возвели нечто, отдаленно похожее на баррикады и стали стрелять…в воздух. Ни попыток взять под контроль правительственные здания, ни арестов, абсолютно ничего, что хоть как-то напоминало бы переворот. Просто – выражение своего несогласия с тем, что тысячи специалистов, пусть и достаточно узкой специализации, новая власть в большинстве своем выкидывает на улицу, да еще без средств к существованию.
Разумеется, революционеры в правительстве откровенно перепугались, злые языки утверждают, что чуть ли не половина Суверенного совета Судана - структура, к которой перешли властные полномочия в стране в августе прошлого года – спешно кинулись в международный аэропорт. И там, в зале ожидания, даже успели сочинить декларацию об организованном силами реакции в лице бывшего руководителя разведслужб страны Салаха Гоша контрреволюционно перевороте, а заодно - о создании «революционного правительства Судана в изгнании».
К счастью для всех них нашелся в Суверенном совете два решительных человека – его глава Абдель Фаттах аль-Бурхан и начальник главного штаба вооруженных сил генерал - лейтенант Мохаммед Осман аль–Хусейн. Которые вывели на улицы танки и подразделения верных совету Сил быстрого реагирования. А то могло бы совсем уж неудобно получиться – переворота не было, а революционная власть даже не пала – испарилась.
Словом, порядок в столице был восстановлен, штаб-квартира Генеральной службы разведки захвачена армейскими подразделениями. Мятежники же, не вступая в бой с армейскими частями, разошлись. Что примечательно, погибшие в этом инциденте были только с их стороны – шесть человек, все – сотрудники оперативного управления ГСР. Но кого волнуют такие детали? Оправившиеся от испуга и переодевшиеся в чистое, представители властей теперь настаивают на версии вооруженного мятежа. И никак иначе.
«Любая подобная акция считается мятежом», - утверждает генерал-лейтенант Шамсельдин Кабаши, член Суверенного совета Судана. – «Стрельба в центре города - это восстание, запугивание граждан и угроза политическому процессу». А требования восставших в отношении пенсий и выходных пособий, по его мнению, являются «нелогичными и неприемлемыми». Виновных же в произошедшем ожидает «самое суровое наказание».
Вот такой анекдотической в некоторых моментах образом выглядит «попытка переворота в Судане». Вообще, любая революция всегда сопровождается массой анекдотов, и можно было бы только усмехнуться, если бы не одно «но».
Не так уж давно нечто аналогичное произошло в Ираке, когда в ходе «дебаасизации» на улице - без средств к существованию, перспектив, с «волчьим билетом» - оказались тысячи офицеров, чиновников и сотрудников спецслужб. Часть из них как-то смогли устроиться, а вот остальные – составили кадровый костяк военной и гражданской администрации ИГИЛ. После чего гоняли правительственную армию тапками, за малым не взяв Багдад. И потребовалось вмешательство международной коалиции, чтобы не допустить возникновение в Ираке и Сирии «Исламского государства». Уж этот-то урок необходимо помнить, пусть ты хоть сто раз революционер.