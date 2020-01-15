Не вчера сказано: «Если государство не хочет кормить свою армию – оно будет кормить чужую». Спецслужбы Судана два дня назад добавили новую грань этого выражения: «Голодный разведчик может еду у государства и из глотки вырвать». Во всяком случае именно страх потерять прежний, более высокий в сравнении с остальной страной, уровень жизни толкнул сотрудников Генеральной службы разведки страны (ГСР) на отчаянную попытку мятежа.

Разумеется, никакой попытки переворота не было, как бы ни пытался официальный Хартум убедить международную общественность в обратном. Оппозиционные партии и «гражданские активисты», с уровнем мышления «демократов» времен перестройки в СССР, потребовали от властей Генеральную службу разведки распустить - «душители свобод», «кровавая гэбня» и все такое.

А сотрудников – кого на минимальную по размерам пенсию, кого – в другие правоохранительные структуры, кого – в армию, а кого и вообще на улицу с мизерным выходным пособием. Революционные власти страны к требованиям «гражданских активистов» отнеслись с полным пониманием. В апреле 2019 года Военный совет Судана, который пришел к власти после свержения президента Омара Башира, объявил о коренной реформе спецслужб и разведки.

Как-то позабыв о том, что помимо кадровых сотрудников главной суданской спецслужбы, а это около восьми тысяч человек, в ее распоряжении находятся еще примерно 13 тысяч вышколенных, хорошо подготовленных и прекрасно вооруженных военнослужащих. Причем, большая их часть, около семи тысяч, расквартировано в самой столице. Для Судана – весьма серьезная сила, способная, в случае чего, устроить в стране такую карусель, что мало не покажется никому.

Ответом на совершенно непродуманную реформу стала весьма своеобразная акция протеста сотрудников Генеральной службы разведки, в первую очередь – из числа служащих в оперативном управлении, то есть людей жестких, матерых, с немалым и весьма специфическим опытом. Они вышли на улицы столицы Хартума, возвели нечто, отдаленно похожее на баррикады и стали стрелять…в воздух. Ни попыток взять под контроль правительственные здания, ни арестов, абсолютно ничего, что хоть как-то напоминало бы переворот. Просто – выражение своего несогласия с тем, что тысячи специалистов, пусть и достаточно узкой специализации, новая власть в большинстве своем выкидывает на улицу, да еще без средств к существованию.