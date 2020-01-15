Саудовский принц: Убийство Сулеймани станет сигналом Ирану

Экс-глава саудовской разведки и бывший дипломат принц Турки ибн Фейсал аль-Сауд назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани сигналом Тегерану о том, что его провокации не останутся безнаказанными и что пора пересмотреть хотя бы некоторые амбиции. Об этом принц сказал в интервью телеканалу CNBC, передает Интерфакс.

В числе прошлогодних "крайне провокационных действий" Ирана принц назвал нападение на нефтяные танкеры в Персидском заливе и атаку дронов на нефтяные объекты Saudi Aramcо. В свою очередь Тегеран отрицал причастность ко всем этим нападениям.

При этом принц считает, что убийство Сулеймани все же не остановит спецоперации Ирана. Он также высказал мнение, что США не следует сейчас выводить свои войска из Ирака и Афганистана.