Против гражданина Грузии Георгия Ичукаидзе, учинившего вооруженный инцидент на границе с Азербайджаном, выдвинуто официальное обвинение, сообщает Генпрокуратура Грузии.

Согласно информации, Г.Ичукаидзе обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также захвате заложников.

Напомним, что 14 января пограничный представитель Пограничной полиции Грузии по участку Чителехиде связался с начальником погранотряда «Шамкир» пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана и заявил, что вблизи погранзаставы «Кешикчигала» на территории Грузии неизвестный человек в военной форме взял в заложники грузинского пограничника и направляется в сторону государственной границы.

Пограничный наряд немедленно занял безопасную боевую позицию и открыл предупредительную стрельбу в воздух. После предупредительного огня эта группа прекратила движение и, воспользовавшись этим, пограничники Грузии смогли обезоружить человека в военной форме.