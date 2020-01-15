Мнацаканян: «Говорить о встрече Алиева и Пашиняна пока рано»

Говорить о встрече глав Азербайджана и Армении еще рано, сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян журналистам перед консультациями с партией «Гражданский договор», сообщает «Спутник-Армения».

«За последние 25 лет в рамках Минской группы ОБСЕ, которую мы считаем наиболее эффективной площадкой для переговоров, были сформированы различные подходы и идеи. Во всем этом для нас важно и принципиально – совмещать их с первоочередными для нас позициями», - сказал Мнацаканян.

Что касается возможных предстоящих встреч с Мамедъяровым, то Армения не пытается уклоняться от переговоров. В прошлом году министры двух стран активно работали, было много встреч, подчеркнул глава армянского внешнеполитического ведомства.