Саркози: «Турция – это цивилизация, с ней нужно разговаривать»

Экс-президент Франции Николя Саркози в своем выступлении на Гайдаровском форуме высказался за создание нового переговорного формата, в котором будут участвовать Россия, Турция и Евросоюз.

«Я, кстати, был против вступления Турции в Евросоюз. И не потому, что Турция не европейская страна. Турция расположена в Малой Азии, это огромная страна и цивилизация, с ней нужно разговаривать. Может быть, как раз в рамках такой трехчастной конструкции – Евросоюз, Россия и Турция», – передает его слова РИА Новости.

Он также заметил, что в рамках формата можно открыть сотрудничество и для других стран – Украины и Грузии. Саркози напомнил, что в свое время противостоял их вступлению в НАТО и ЕС. «Я всегда думал, что в новом, XXI веке, нам нужно переключиться на новые идеи, а не держаться за идеи прошлого», – отметил экс-президент.