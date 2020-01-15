Структурные изменения в Центробанке
Директором Департамента надзора за деятельностью кредитных операций Центрального банка Азербайджана назначен Фуад Исаев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан»
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября 2019 года подписал распоряжение о дополнительных мерах по регулированию финансовых рынков, в рамках которого ликвидирована Палата по надзору за финансовыми рынками. Все полномочия по регулирования финансового сектора были переданы Центральному банку.
Директором Департамента страхового надзора назначен Вюсал Гурбанов, Департамента операций на финансовых рынках - Эльрад Сейдиев, отдела лицензирования – Эльнур Аллахвердиев, отдела финансового мониторинга – Заур Гаджилы.
Председатель правления ЦБА Эльман Рустамов 10 января заявил, что ЦБ завершил процесс получения надзорных функций по регулированию финансового сектора.