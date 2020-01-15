Нашествие термитов в Туркмении

По словам местных жителей, в селе Тазе Магсат разрушено уже большинство домов и хозяйственных построек. Сами дома выстроены из глины и сырого кирпича, но крыша держится на бревнах, которые и проваливаются из-за нападения насекомых. Многие сельчане бросили свои дома и переехали на съемные квартиры в райцентр Халач. Они просили помощи у властей, но им смогли предложить лишь взять ипотеку на коттеджи, которые планируется возвести через два года, пишет Fergananews.

Также термиты уничтожают дома в селах Арык аяк, Бай халкы, Песте, Чылан. Средний жилой дом приходит в негодность через год-полтора после появления термитов.

По словам сельчан, насекомые приходят в населенные пункты с кладбищ. Главный редактор «Хроники Туркменистана» Руслан Тухбатуллин в беседе с «Ферганой» пояснил, что в тех краях умерших хоронят без гробов, заворачивая в саваны. Над телом кладут бревна или доски, а потом сверху засыпают землей. По мнению сельчан, появившиеся в подземных гнездах термиты первым делом съедают эти бревна и доски. Из-за них свежие могилы проваливаются через два-три месяца. Затем насекомые вылезают на поверхность земли и начинают искать новые источники пищи.