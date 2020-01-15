Мишустина утвердили на пост премьера России

Депутаты Госдумы РФ в ходе голосования одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. За высказались 383, воздержались — 41, против не проголосовал никто.

Отмечается, что 12 депутатов отсутствовали, так как принимали участие в заседании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру на тот момент главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.