Названы «самые жадные» приложения на Android

Эксперты обнаружили несколько десятков программ, которые распространялись по подписке. В первые дни или недели приложения были бесплатны, но затем взимали существенную плату за использование — нередко до 200 долларов в год. По словам Sophos, их авторы надеялись, что пользователи забудут отменить бесплатную подписку и будут вынуждены платить разработчику. Часто описанная в условиях и реальная стоимость подписки отличались.

В список мошеннических приложений попали малоизвестные программы и сервисы, попавшие в топ Google Play, по предположению экспертов, с помощью накруток и фейковых отзывов. Общее количество установок 25 популярных приложений, по подсчетам Sophos, превысило за 600 миллионов. К ним относятся Astrofun, Easysnap, Filmigo, Z Camera и другие программы.

В заключении Sophos посоветовало пользователям никогда не устанавливать неизвестные им приложения с платной подпиской. Специалисты предупредили, что даже удаление подобных программ с девайса не отменяет подписку, которую необходимо самостоятельно завершить в настройках приложения.

16 декабря эксперты назвали самые опасные для аккумулятора смартфона приложения. Игры, офисные утилиты и прочие программы, выявленные специалистами, попались на показе неограниченного количества рекламных баннеров, что негативно сказывалось на батареях девайсов.