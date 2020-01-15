Ильхам Алиев выделил деньги на строительство Центра службы ASAN в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Центра службы ASAN в городе Нахчыван, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью проектирования и строительства Центра службы ASAN в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда президента Азербайджана Кабмину Нахчыванской АР выделяются 8,8 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.