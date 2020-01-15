Евросоюз решил наказать Венесуэлу

Необходимо расширить индивидуальные санкции против отдельных граждан Венесуэлы «ради восстановления демократии» в стране. К такому выводу пришли в Европарламенте, соответствующая резолюция опубликована на сайте ЕП.

В ней отмечено, что в Венесуэлу следует направить группу наблюдателей для оценки нынешней ситуации, а также ввести санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, а также распространить их действие на семьи этих людей. Резолюцию одобрили 471 из 675 участвовавших в заседании депутатов, 101 были против.

Также депутаты выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо и призвали к соблюдению в стране конституционных прерогатив парламента.