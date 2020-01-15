В Украине ликвидировали русскоязычные школы

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Дети русскоязычных граждан будут изучать родной язык вместе с украинским в начальной школе. С пятого класса не менее 80 процентов предметов должно изучаться на украинском языке. Отдельные русскоязычные программы обучения ликвидируются, дети смогут изучать на родном языке только некоторые предметы.

Украинизация школ для представителей меньшинств, использующих языки Евросоюза, будет более мягкой. Так, у представителей венгерского меньшинства образование на родном языке также будет идти параллельно с образованием на украинском в начальной школе. С пятого класса 20 процентов предметов должно изучаться на украинском, эта доля дойдет до 40 процентов к девятому классу. В 10 и 11 классе на украинском будет изучаться 60 процентов предметов.