Путин официально назначил Мишустина премьер-министром
Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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