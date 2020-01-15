«Азеришыг» предупреждает…
ОАО «Азеришыг» предупреждает о перерывах в подаче электроэнергии абонентам в Ясамальском районе из-за проведения работ по благоустройству на территории бывшей «Советской».
Как сообщает пресс-служба акционерного общества, на некоторых территориях на улицах А.Шаига, Л.Толстого, Ч.Мустафаева, М.Алиева, А.Гараева и Шахбази будет на некоторое время прекращена подача электроэнергии по причине замены старых кабелей и прокладки новых подземных кабелей и работ по реконструкции электрической инфраструктуры.