Как мы предполагали в предыдущей публикации, книга Папы на покое и кардинала из Гвинеи Роберто Сара «Из глубины наших сердец», которую анонсировали европейские медиа, вызовет острую реакцию в католическом мире. И Ватикан, чувствуя это, уже официально ответил на твердую позицию Папы Ратцингера и кардинала Сара.

Пресс-секретарь Святого престола Маттео Бруни заявил, что «Позиция Святого отца в вопросе целибата известна», и он не хочет менять закон. Таким образом, представитель действующего понтифика встал на защиту позиции авторов книги.

Он напомнил также слова Папы Франциска в разговоре с журналистами в самолете год назад: он процитировал высказывание святого Павла VI: « Хотел бы отдать жизнь, недели изменить закон в вопросе целибата». Пресс-секретарь процитировал также понтифика, который говорил, что «особенно считаю, что целибат является даром для церкви».

Французское издание Le Figaro, обнародовавшее страницы из книги, подчеркивает в новой статье, что в ней «нет и следа агрессивности или полемики с нынешним Папой». Автор редакционной статьи Жан-Мари Генуа пишет, что авторы книги представляются как «два епископа по-сыновнему послушные нынешнему Папе Франциску», которые «ищут правду в духе любви и единства церкви».

Журналист останавливается на реакции Папы Франциска на активность своего предшественника. «Если отказаться принять его во внимание, начнется острый кризис. Франциск никогда не отвечал кардиналам, которые публично выражали сомнения по поводу решений синода о семье или разведенных, которые вновь сочетались браком. Разве можно захлопнуть двери перед Папой на покое?».

Это полностью противоречит позиции ряда немецких изданий, которые обеспокоены активностью отошедшего от дел Папы, и пишут, что книга станет тревожащим явлением, и может послужить поводом для раскола в церкви.

Резкие слова прозвучали со страниц газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вот как пишет она в своей статье, оценивая слова Папы Ратцингера из книги: «Бенедикт открыто всадил нож в спину Франциска». Далее последовала не менее злая тирада - «дух раскола выпущен из бутылки. После семи лет зерна самоуничтожения, которые Бенедикт сам посеял, настаивая на принятии титула «Папа на покое, вспыхнули»,- утверждает авторитетное издание. В публикации уверенно говорится, что ситуация когда часть верующих примет сторону одного Папы, а другая примет позицию второго, - «спустит с цепи внутренние силы, которые приведут к расколу церкви».

Католический еженедельник Tagespost, на страницах которого некогда не раз публиковались статьи кардинала Йозефа Ратцингера, в своем комментарии обеспокоенно отмечает, что возникла ситуация, имеющая «взрывной потенциал».

В Польше иезуит отец Гжегож Крамер в своем Twitter и вовсе вышел за рамки приличия: «Более всего говорится о том, что лучше бы помолчал, а пока что начинает говорить. Однако, наверное, лучше, чтобы Папы умирали». В ответ на это в соцсети пользователи высказали пожелание, чтобы иезуитская институция оценила выпад священника.

Другой польский иезуит, Лукаш Сошьняк, как бы отвечая скандалисту, пишет, что «новая книжка Папы Бенедикта не является противопоставлением действующему понтифику, как пишут некоторые медиа, это чушь».

Словом, скандал вокруг болезненной для католиков темы, одного из краеугольных камней священнослужения, пока что не угас. Ясность появится после того, как книга станет бестселлером, будет прочтена и оценена целиком. И верующими, и иерархами.