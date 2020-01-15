Жириновский: "Чиновника такой квалификации, как Путин, нет нигде в мире"

Президент России Владимир Путин после президентства мог бы возглавить правительство с учетом его большого опыта во власти, но этот вопрос о дальнейшей работе он решит сам, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости.

"Это он сам решит. Но его знания - он был председателем правительства и три срока президентом - чиновника такой квалификации нет нигде в мире. В Америке один срок, два срока - всё. А здесь 20 лет на самом, так сказать, Олимпе, топ, наверху. Конечно, должен обязательно быть только председателем правительства, тем более с высокими полномочиями, которого никто не может снять с должности, отказать в подтверждении - более высокие полномочия", - сказал Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, какой пост, по его мнению, должен занять Путин после окончания своего президентского срока.

Главное, по мнению лидера ЛДПР, что Путин "всю эту кухню знает".

"К нему будут губернаторы приезжать, когда он станет председателем правительства, - если станет; это его дело, может, он захочет отдыхать или возглавит Конституционный суд или ещё что-то, мы же не знаем... Кем он захочет быть? А может, он будет генеральным секретарем Организации Объединённых Наций? Или НАТО подомнём под себя и штаб-квартиру из Брюсселя переведём сюда - НАТО возглавит - или Лига наций какая-то будет, или ЕврАзЭс, ШОС, что-то такое будет создано новое, или новое государство будет - Эстония к нам вернётся, Белоруссия вернётся, Молдавия вернется; это будет другое государство, Российская Конфедерация, и он её возглавит как Евросоюз. То есть вариантов очень много", - предположил политик.