Нефть снова дорожает

Мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в четверг продолжали повышаться на оптимизме после подписания первой части торгового соглашения Соединенных Штатов и Китая.

Так, мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали к ансатоящему времени на 0,56% до $64,36 за баррель, февральские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,33%, до $58 за баррель, отмечает ПРАЙМ.

Добавим, на прошлой неделе эксперты Всемирного банка (ВБ) предположили, что средняя цена на нефть «незначительно снизится» в 2020-м и 2021 году — до $59 за баррель. Как указывалось в январском докладе организации, в минувшем году стоимость барреля нефти в среднем составляла $61 за баррель.