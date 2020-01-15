Медведев о своей отставке

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги восьмилетней работы на посту главы правительства. Об этом он написал в «ВКонтакте».

Медведев, которого российский лидер Владимир Путин назначил заместителем председателя Совета безопасности страны, поблагодарил членов правительства и аппарат правительства за работу. «Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей», — заявил политик.

По словам бывшего премьер-министра, возглавляемому им правительству многое удалось сделать за это время. Тем не менее новые задачи, поставленные президентом, требуют новых подходов, считает Медведев. Он выразил уверенность в том, что новое правительство Михаила Мишустина сможет с этим справиться.