Эльдар Алиев, отдел экономики 18:29

Успешная социальная политика президента Ильхама Алиева создала широкие возможности для улучшения благосостояния населения Азербайджана. С каждым годом расширяются и усиливаются комплексные меры, направленные на повышение государственной заботы об уязвимых группах, формирование в стране системы надежной социальной защиты. Причем основная цель программы социальных реформ заключается в построении государственных социальных услуг на современных, гибких и оптимальных механизмах, основанных на инновационных подходах, обеспечении при оказании услуг принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства. В последние годы Азербайджан действительно добился больших успехов в социальной сфере, что видно невооруженным глазом. И формула такого успеха, как отмечают руководители Министерства труда и социальной защиты населения, проявляется в дополнении друг другом двух направлений, в их комбинации. Первое направление – это усиление мер социального обеспечения. В частности, надо отметить революционные социальные пакеты, высокую динамику роста в социальных выплатах и социальных программах. А второе направление – фундаментальные качественные изменения, которые происходят в сфере государственных социальных услуг. А именно в подходе государства к социальным правам, повышению качества социальных услуг на инновационной основе.

Вообще, как не раз отмечал haqqin.az, обеспечение социальной защиты граждан, решение проблем населения – приоритетное направление внутренней политики главы государства и его команды. В стране сохраняется стабильность, проводятся работы по благоустройству, обеспечивается социальная безопасность населения. С этой целью издаются указы, подписываются другие документы, которые успешно реализуются. Их так много, что обо всех и не расскажешь. Они охватывают такие сферы социальной жизни, что не всем и в голову придет. Достаточно оглянуться лишь в завершившийся недавно год, который без особых натяжек можно назвать годом Минтруда. Об одном масштабном инновативном проекте мы писали буквально накануне. Лишь в августе 2018 года президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения" (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi - Агентство DOST). Не прошло и года, как уже открылись два центра DOST. Его цель - улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам в сферах занятости, труда, социальной защиты и обеспечения, применения инновативных решений, ускорения перехода к электронным услугам, предотвращения случаев волокиты. DOST – это своеобразная услуга ASAN в социальной сфере, которая приведет к глубоким качественным изменениям в оказании социальных услуг. Но населению, пожалуй, куда больше запомнились другие указы главы государства, направленные на улучшение благосостояния населения, решение социальных проблем. Памятно, с каким ликованием встретили в Азербайджане указ президента о дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц. Сотни тысяч граждан страны были освобождены от дополнительного долга, вызванного девальвацией маната. Банки справедливо начислили утерянные проценты на выданные ими кредиты, а население осилить почти удвоенные суммы не могло. Несколько лет кредиторов таскали по судам, звучали различные предложения по решению этой проблемы. Но Ильхам Алиев пошел на такой шаг, который и в голову никому не приходил – вся начисленная на кредиты населения в результате девальвации сумма была погашена государством.