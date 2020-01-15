Из бюджета для народа итоги с haqqin.az
Успешная социальная политика президента Ильхама Алиева создала широкие возможности для улучшения благосостояния населения Азербайджана. С каждым годом расширяются и усиливаются комплексные меры, направленные на повышение государственной заботы об уязвимых группах, формирование в стране системы надежной социальной защиты. Причем основная цель программы социальных реформ заключается в построении государственных социальных услуг на современных, гибких и оптимальных механизмах, основанных на инновационных подходах, обеспечении при оказании услуг принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства.
В последние годы Азербайджан действительно добился больших успехов в социальной сфере, что видно невооруженным глазом. И формула такого успеха, как отмечают руководители Министерства труда и социальной защиты населения, проявляется в дополнении друг другом двух направлений, в их комбинации. Первое направление – это усиление мер социального обеспечения. В частности, надо отметить революционные социальные пакеты, высокую динамику роста в социальных выплатах и социальных программах. А второе направление – фундаментальные качественные изменения, которые происходят в сфере государственных социальных услуг. А именно в подходе государства к социальным правам, повышению качества социальных услуг на инновационной основе.
Вообще, как не раз отмечал haqqin.az, обеспечение социальной защиты граждан, решение проблем населения – приоритетное направление внутренней политики главы государства и его команды. В стране сохраняется стабильность, проводятся работы по благоустройству, обеспечивается социальная безопасность населения. С этой целью издаются указы, подписываются другие документы, которые успешно реализуются. Их так много, что обо всех и не расскажешь. Они охватывают такие сферы социальной жизни, что не всем и в голову придет. Достаточно оглянуться лишь в завершившийся недавно год, который без особых натяжек можно назвать годом Минтруда.
Об одном масштабном инновативном проекте мы писали буквально накануне. Лишь в августе 2018 года президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения" (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi - Агентство DOST). Не прошло и года, как уже открылись два центра DOST. Его цель - улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам в сферах занятости, труда, социальной защиты и обеспечения, применения инновативных решений, ускорения перехода к электронным услугам, предотвращения случаев волокиты. DOST – это своеобразная услуга ASAN в социальной сфере, которая приведет к глубоким качественным изменениям в оказании социальных услуг.
Но населению, пожалуй, куда больше запомнились другие указы главы государства, направленные на улучшение благосостояния населения, решение социальных проблем. Памятно, с каким ликованием встретили в Азербайджане указ президента о дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц. Сотни тысяч граждан страны были освобождены от дополнительного долга, вызванного девальвацией маната. Банки справедливо начислили утерянные проценты на выданные ими кредиты, а население осилить почти удвоенные суммы не могло. Несколько лет кредиторов таскали по судам, звучали различные предложения по решению этой проблемы. Но Ильхам Алиев пошел на такой шаг, который и в голову никому не приходил – вся начисленная на кредиты населения в результате девальвации сумма была погашена государством.
А сколько людей улучшили свое благосостоянию благодаря двукратному повышению минимальной зарплаты и минимальной пенсии, росту прочих социальных пособий? Сюда надо добавить еще повышение критерия нуждаемости, а также пенсии президента для семей шехидов и военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане. Только в течение одного года глава государства выделил миллиарды манатов на улучшение социальных проблем своих граждан. И это не разовые выплаты. Причем, надо отдать должное правительству - такое резкое вбрасывание на рынок дополнительных миллиардов не привел к росту инфляции в стране. И тут вновь приходится напомнить неоднократные заявления президента Ильхама Алиева о гармоничном сочетании экономического развития страны и социального обеспечения населения.
Можно долго перечислять, сколько тысяч вынужденных переселенцев Минтруда обеспечило бесплатным жильем, сколько инвалидов получили автомобили, сколько новых структур призвано добиваться дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг. Но президент Ильхам Алиев не намерен останавливаться на достигнутом, он взял твердый курс на дальнейшее качественное улучшение социальных услуг. Буквально на днях глава государства подписал новый указ - о дополнительных мерах по совершенствованию управления в области социальной защиты. При Министерстве труда и социальной защиты населения создаются новые публичные юридические лица. Это Государственное агентство занятости (на базе Госслужбы занятости), Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ, на базе действующего аналогичного фонда), Агентство социальных услуг, Госагентство социально-медицинской экспертизы и реабилитации (на базе аналогичной службы). И это не просто смена вывески, в чем, как убеждают нас в Минтруда, население сможет убедиться скоро…