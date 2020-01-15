Первым давал показания потерпевший Рашад Гариб, который заявил, что он через Руфата Керимова передал Э.Зейналову 200 тысяч долларов, а в качестве процентов получил от него 80 тысяч долларов. Однако в дальнейшем не было ни процентов, ни возврата основного вклада. При этом Гариб уверял, что сам он с банкиром знаком не был и лично не общался.

200 тысяч долларов вложил в аферу Э.Зейналова и Ровшан Ализаде, также выступивший в качестве потерпевшего. Ему повезло меньше – по процентам с этой суммы ему удалось получить только 25 тысяч, а потом так же, как у других «вкладчиков», все прекратилось.

Оба потерпевших требуют, чтобы экс-банкир вернул их деньги.

А вот знакомство Рамиля Солтанова с Зейналовым состоялось на религиозной почве. Оба считают себя правоверными мусульманами, поскольку время от времени посещали мечеть, где и познакомились. Что касается того, что, как утверждает Коран, нечистые деньги – грех, их, видимо не пугало.

«Эмин однажды сказал, - поведал суду Солтанов, - что может предоставить возможность подзаработать. Я рассказал об этом своему знакомому Илькину Нуриеву. Ему предложение понравилось, и он стал по частям передавать мне деньги для Зейналова. В общей сумме вклад Илькина составил 750 тысяч долларов. А потом Эмин стал работать в GünayBank, все пункты обмена валют банка оказались под его контролем, а потому мы стали еще больше ему доверять. За все время, что Нуриев доверил ему свои средства, он выплатил ему 550 тысяч долларов. Но потом у банкира начались проблемы, и недостающую сумму пришлось отдавать мне, так это я вывел Нуриева на Зейналова. В результате Илькин забрал у меня земельный участок в поселке Гызылкум и автомобиль Range Rover за 150 тысяч манатов. Эмин, по сути, сделал меня почти нищим. Я до сих пор в долгах…».