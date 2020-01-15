Как Испания борется с «российско-грузинской мафией»

Преступники, в основном граждане Грузии, отправляли похищенное в Россию и другие страны для реализации. Они приговорены к тюремным срокам от 3 до 5 лет 9 месяцев. Три главаря группировки будут высланы из страны, передает Deutsche Welle.

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры 27 членам группировки, занимавшейся с 2012 по 2015 год квартирными кражами в Мадриде и Гвадалахаре. Об этом сообщил испанский портал юридической информации iustel.com.

Как рассказали DW в НСПИ, в постоянный состав группировки входили несколько десятков лиц, проживавших в Испании. Кражами в основном занимались молодые люди, приезжавшие в страну на несколько месяцев по туристической визе. Их снабжали жильем, деньгами и инструментами для взлома дверей. Действовали грабители группами по 3-5 человек в небогатых городских кварталах, где жилье не охраняется. Забирали деньги и золотые ювелирные изделия. На долю банды приходилось до 60 процентов всех квартирных краж, совершавшихся в Мадриде.

По данным НСПИ, воры обязаны были отдавать добычу главарям группировки. Ювелирные изделия переплавлялись в золотые слитки и отправлялись с нарочными в основном в Россию, а также в Грузию и Италию для продажи скупщикам драгметаллов и ювелирам. Испанский суд считает, за полтора года до своего разоблачения в 2015 году банда вывезла из Испании почти 650 тысяч евро.

Трое из 27 подсудимых приговорены также к немедленной высылке из Испании без права возвращаться в страну. Речь идет о главаре группировки "воре в законе" Звиаде Дарсадзе и его двух помощниках.