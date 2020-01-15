Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в истории

Французский модный дом Louis Vuitton стал покупателем одного из самых крупных алмазов в мире массой 1758 карат, который канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. добыла в Ботсване, сообщает New York Times.

В апреле прошлого года Lucara Diamond Corp. заявила о добыче в Ботсване крупного алмаза темного цвета массой 1758 карат. По данным компании, этот неповрежденный камень - один из самых крупных алмазов в истории человечества и самый крупный алмаз, добытый в Ботсване на сегодняшний день. Алмаз весит примерно 352 грамма, он был отнесен к категории "околоювелирных" камней.

Исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет "миллионы": "Думаю, некоторые конкуренты будут удивлены... Никто не ожидает, что мы придаем такое значение ювелирным украшениям премиум-класса. Думаю, это придаст некую пикантность, пробудит индустрию".