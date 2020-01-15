Лавров: Ливии еще далеко до восстановления государственности

Ситуация в Ливии еще далека от того, чтобы государственность в этой стране была восстановлена, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ.

По словам Лаврова, безрассудные действия США и их ближайших союзников привели к катастрофическим последствиям в Ближневосточном регионе: "Был разрушен Ирак, который сейчас с трудом восстанавливает свою целостность и способность в этой стране налаживать нормальную жизнь. Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность была восстановлена", передает ТАСС.

Лавров также отметил, что аналогичные попытки были предприняты и в отношении Сирии, однако "в ответ на просьбу законного правительства Сирии РФ оказала очень эффективное содействие сирийскому народу в отражение угрозы мирового терроризма".